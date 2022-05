Espot i Suñé assistiran a la investidura de Macron, avui al matí al palau de l'Elisi

Actualitzada 07/05/2022 a les 06:19

El cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé, assistiran avui a la cerimònia d’investidura del president de la República francesa i Copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, segons va informar el ministre portaveu, Eric Jover, dimecres en roda de premsa. La cerimònia se celebrarà al palau de l’Elisi, a París, a partir de les onze del matí. Macron inicia el segon mandat com a màxima autoritat de l’estat francès després d’imposar-se a la candidata de Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, en la segona volta de les presidencials.Aprofitant l’estada a la capital francesa, Espot i Suñé, acompa­nyats de l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega, assistiran demà a l’acte del Dia de la victòria, en commemoració del 77è aniversari de la finalització de la Segona Guerra Mundial.El segon acte es du a terme a l’Arc del Triomf parisenc, i hi participaran autoritats franceses governamentals i de diferents institucions, així com el cos diplomàtic acreditat a França.