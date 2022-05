El col·lectiu valora positivament la primera trobada amb el ministre Font

El Col·legi de Metges va valorar ahir positivament la primera trobada amb el nou ministre de Salut, Albert Font. La reunió va servir per parlar de diferents qüestions però especialment es van posar sobre la taula les queixes del col·lectiu amb relació a la recent aprovada cartera de serveis. El vocal del col·legi, Albert Dorca, va indicar al Diari que al seu parer la cartera de serveis “necessita molts canvis i no només alguns ajustaments com diu el Govern”. “El ministeri diu que la cartera de serveis està bé i ho està a nivell de concepte però a la pràctica