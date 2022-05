Govern suprimirà el gravamen dels aliments pel bestiar

Actualitzada 07/05/2022 a les 11:26

D'altra banda, Calvó ha apuntat que la llei per regular el cultiu de cànnabis al Principat podria aprovar-se al Consell General abans de final d'any.

La Fira del Bestiar, que l'any passat va recuperar-se després de 70 anys, acull aquest any uns 140 caps de bestiar. La meitat és oví i l'altra, boví i cavallí.

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat eliminarà abans de l'estiu el gravamen sobre els contingents d'importació d'aliments per al bestiar per ajudar els ramaders a reduir costos. El Govern pren aquesta decisió, tal com ha explicat avui al matí la ministra Sílvia Calvó en declaracions a la premsa a la Fira del Bestiar d'Ordino, arran de l'increment del preu dels cereals provocat per la guerra a Ucraïna. La mesura suposarà un estalvi per als ramaders d'uns 40.000 euros.