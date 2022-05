Coopalsa veu amb bons ulls l’oferta però insisteix a demanar la proposta per escrit

La relació entre el Govern i les concessionàries dels serveis de busos comença a destensar-se. Segons va explicar el ministre de Finances, Eric Jover, una de les operadores ja ha acceptat l’oferta realitzada aquesta setmana per l’executiu per tal que les empreses acceptin la xifra que considera adient el Govern i evitar així possibles problemes de tresoreria. “Imaginem que la concessionària reclama cent i que el Govern pensa que són cinquanta, evidentment no podem donar cent perquè fins i tot se’ns podria acusar de prevaricació, ara bé, el que entenem és que podem tenir una interpretació errònia i, per tant,