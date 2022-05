El PS demana al cap de Govern que cessi el director general d'RTVA

La formació envia una carta a Espot en la qual afirma que el mitjà la “menysté”

El Partit Socialdemòcrata ha enviat una carta al cap de Govern demanant-li que faci cessar el director general d’RTVA, Xavier Mujal, per “depurar responsabilitats” i “preservar l’interès general i la qualitat democràtica dels mitjans de comunicació públics”. El document, que data del 19 d’abril i està signat per Pere López, afirma que “les persones integrants dels diversos òrgans del Partit Socialdemòcrata ens sentim indignades per les contínues ingerències polítiques en la informació i la comunicació a la ràdio i la televisió públiques”.



Els socialdemòcrates asseguren que hi ha “nombrosos exemples de programes” que “no respecten els principis de neutralitat, objectivitat i