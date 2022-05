Crida a participar al sopar solidari de l'Unicef

Actualitzada 07/05/2022 a les 06:16

El comitè andorrà de l’Unicef celebra el 12 de maig al Park Hotel (20 hores) el sopar solidari per commemorar el 75è aniversari de l’agència de l’ONU. L’ONG fa una crida a la participació per continuar en la tasca d’ajuda a la infància recordant que la donació per assistir-hi és de 260 euros (també es pot fer la mateixa aportació sense assistir-hi o d’altres de menors).