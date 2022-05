Xerrada sobre sexualitat a la Fundació Crèdit Andorrà

Actualitzada 06/05/2022 a les 11:28

La Fundació Crèdit Andorrà informa en nota de premsa de noves activitats i formacions per a persones més grans de 60 anys aquest mes de maig. El primer dels tallers preventius serà sobre els làctics i els seus substituts, es farà el dimecres 11 de maig a les 16 hores. El 25 de maig a les 16 hores s'oferirà una xerrada sobre la sexualitat en la vellesa, per "tractar els canvis fisiològics i emocionals que es poden viure en aquesta etapa de la vida i com poder continuar gaudint de la sexualitat".Per acabar, s'han programat diverses activitats creatives al Museu Carmen Thyssen el dia 12, el 18 i el 26. Per accedir als tallers s'ha de fer reserva prèvia.D'altra banda, la Fundació Crèdit Andorrà manté la formació virtual pels qui prefereixin seguir els tallers i cursos des de casa.