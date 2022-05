Una alumna del Lycée, tercera al concurs de WhatsApp-Relats

Actualitzada 06/05/2022 a les 10:18

Quatre alumnes andorrans han estat premiats al concurs transfronterer literari de WhatsApp-Relats, segons informa Govern en una nota de premsa conjunta. Georgia Hardwick, estudiants del Lycée Comte de Foix d'Andorra la Vella, ha quedat tercera, mentre que Aitana Colobans, del col·legi Mare Janer de Santa Coloma; Liam Pijuan, de l'escola andorrana de Santa Coloma, i Pol Rivero, de l'escola andorrana d'Ordino, han estat finalistes. El certamen ha premiat a 10 dels 875 treballs presentats per alumnes de 4t d'ESO i equivalents de l'Alt Pirineu, Aran i el Principat.Els actes de lliurament dels premis es faran els pròxims dies als mateixos centres dels alumnes premiats. L'activitat cultural té com a finalitat "incentivar la creació literària dels joves a través d'eines d'ús habituals, com són el telèfon mòbil i el WhatsApp".