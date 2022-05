Torres exposa les accions de turisme sostenible a l'ONU

Actualitzada 06/05/2022 a les 06:12

El titular de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, va presentar ahir a l’ONU les accions d'Andorra per desenvolupar l’Agenda 2030 d’Objectius de Desenvolupament Sostenible en el marc d’una trobada que es va celebrar a Nova York. El ministre va explicar les iniciatives que s’hi han impulsat i va destacar “la participació de tots els actors públics i privats de la societat com a fet indispensable per a una implementació eficaç i inclusiva d’aquesta agenda”. Torres va remarcar els esforços del sector “per prioritzar la desestacionalització i augmentar la qualitat dels serveis oferts per posicionar-se com a destinació turística de munta­nya de qualitat tot l’any”, i va assenyalar que després de la pandèmia Andorra ha centrat els esforços a promocionar-se cap a un mercat de proximitat, basat en la muntanya, la cultura, la qualitat, els serveis, els esports, la seguretat i la salut.