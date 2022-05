Salut veu “marge d'acord” amb el Col·legi de Metges

Actualitzada 06/05/2022 a les 06:16

El ministre de Salut, Albert Font, va valorar positivament el resultat de la primera reunió bilateral amb el Col·legi de Metges, que es va celebrar ahir al matí i que tenia com a objectiu abordar el mal­estar que la recent aprovada cartera de serveis havia provocat entre els professionals del sector.Font va assenyalar que “en trets generals ha anat bé, ha estat una reunió de treball i crec que hi ha hagut entesa i hi ha marge d’acord”. De fet, Font va confirmar que “ens hem posat deures i farem una segona reunió de seguiment”. En aquesta primera reunió entre el col·lectiu de metges i l’executiu es van abordar diverses qüestions relatives a l’organització i al finançament de la cartera de serveis. Tanmateix, el ministre no va detallar les propostes que els professionals van presentar. “No voldria tampoc que es veiessin aquestes reunions com un estira-i-arronsa”, va asseverar el ministre. El titular de la cartera de Salut va reconèixer, però, que les propostes presentades per part del col·lectiu de professionals no suposen grans canvis estructurals del text ja aprovat pel Govern, sinó que són propostes que poden arribar a ser viables. De fet, Font va destacar que l’executiu tampoc estava disposat a acceptar reivindicacions que impliquessin tornar a començar la creació de la cartera de serveis tot i la pressió dels diferents col·lectius.