La massanenca encapçala una llista alternativa a les primàries per presidir Liberals

Judith Pallarés vol ser la candidata liberal a cap de Govern a les properes eleccions. La política massanenca presentarà una llista alternativa a les primàries del partit per substituir l’actual president, Jordi Gallardo, al capdavant de la formació. El termini per presentar candidatura acaba dimarts de la setmana que ve, però l’actual ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat va fer saber a l’executiva la seva voluntat de presentar-se. Per poder-ho fer, cada candidat ha de presentar un 10% de signatures dels militants del partit. Acabat el termini marcat, s’obre un període d’un mes per convocar un congrés extraordinari en el

