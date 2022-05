Les quotes d'immigració entren a les negociacions amb la UE

Actualitzada 06/05/2022 a les 16:16

Els equips negociadors de la comissió de la Unió Europea i de la Secretaria d'Estat d'Afers Europeus han començat a negociar els punts més conflictius des del punt de vista tècnic i polític sobre la lliure circulació de persones. "Ara sabem que haurem de treballar sobre el concepte de quota i el càlcul de la quota" ha explicat el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba. Riba ha insistit en el precedent del sistema de quotes de Liechtenstein com a model a seguir per l'acord d'associació. "Hi ha una autorització de residència que funciona per quotes i que funciona a través d'un índex que permeten un creixement previsible i garanteix una planificació sostenible dels serveis públics" ha comentat el secretari d'estat que ha afegit que "aquesta política seria positiva per Andorra a l'hora de tenir un creixement sostenible". Riba ha afirmat que l'entrada de les directives europees a la normativa andorrana provocarà canvis en l'àmbit de procediments, però els efectes han de ser relativament semblants. "El catàleg actual es reduiria en nombre de quotes, però necessitem saber d'un any per l'altre quin pot ser el creixement de població resident al país" ha comentat.Respecte a les negociacions sobre telecomunicacions, es començaran a exposar els respectius marcs reguladors i les diferencies que hi puguin haver en la propera ronda prevista per al juny. A partir d'aquí es comencen a construir les negociacions i s'està treballant en una proposta per acostar posicions que s'hauria d'exposar a la trobada que hi haurà a finals de juny o principis de juliol. L'objectiu del departament d'exteriors és mantenir el ritme de negociacions que s'ha aconseguit aquest any per poder tenir un document preparat a principis de 2024, quan Espanya presideixi el Consell de la UE i es pugui sotmetre a referèndum.