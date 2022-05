Les companyies d'autobusos demanen a Govern garanties que la proposta és provisional

Autocars Nadal i l’UTE Coopalsa van demanar a Govern que els presenti una proposta per escrit dels pagaments provisionals per les compensacions de l’abonament de 30 euros i que aquest primer acord sigui provisional mentre no se’n tanca un de definitiu. Gabriel Dallerès, gerent de Coopalsa, va assegurar que “es pot redactar un document de provisionalitat, en podríem parlar”. Dallerès proposava fer una factura a compte per “destensar la tresoreria de les operadores i donar-los oxigen en una situació que fa 8 mesos que dura”. En aquest sentit, Bartumeu Gabriel, gerent d’Autocars Nadal, va demanar a Govern que es reuneixi