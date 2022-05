Govern i les parapúbliques van adjudicar més de 515.000 euros a Inlingua del 2015 al 2021

Actualitzada 06/05/2022 a les 13:07

Inlingua, l'empresa de Ferran Costa, ha rebut més de 515.000 euros en adjudicacions del Govern i de les parapúbliques entre el 2015 i el 2021, segons la resposta sobre l'assessorament lingüístic i traduccions de l'Administració pública i la formació d'idiomes dels funcionaris que publica avui el Butlletí del Consell General. La major quantia correspon als 142.627 euros adjudicats per Andorra Telecom, seguits dels 135.570 de treballs per a FEDA i 120.531 euros per assessoraments a Ràdio Televisió d'Andorra.El total d'adjudicacions es completa amb 72.204,57 euros per assessoraments a Andorra Turisme, 27.153 d'Andorra Desenvolupament (ADI), hi ha 13.471,23 euros per contractacions de Govern i 3.282,84 han estat per treballs fets per a la CASS, segons el llistat. Les dades han sortit a la llum després d'una negativa del Govern a la pregunta de la consellera Carine Montaner que reclamava la publicació dels detalls al Butlletí del Consell. Llavors els grups de la majoria, amb el mateix Ferran Costa com a president del grup liberal, van presentar una pregunta perquè l'executiu donés la informació que ara s'ha conegut.La resposta de la informació signada per la secretària general de Govern, Ester Fenoll, destaca que la suma de les adjudicacion rebudes per Inlingua mostra que "l'any que aquesta empresa va percebre una quantitat més elevada, i amb escreix, va ser el 2018, i el segon any va ser el 2015". L'executiu recalca que tots els serveis per assessorament i traducció s'han fet per contractes d'adjudicació directa "per tractat-se de contractes menors, d'import igual o inferior a 7.500 euros".L'import de contractes adjudicats es detalla en la relació facilitada pel Govern però no s'especifica la quantitat percebuda per l'acadèmia de Costa en funció de les formacions de treballadors públics que ha fet quan són aquests els que escullen l'acadèmia i l'administració els hi paga el curs si assoleixin els resultats fixats. Respecte a aquests formacions es faciliten només els percentatges de dos exercicis i el total pagat cada any. L'import global són 576.456 euros i l'estimació feta pel Diari indica que per aquest concepte Inlingua hauria rebut uns 160.000 euros, ja que segons el percentatge del 2021 va rebre 15.787,19 euros i 30.029,34 euros per la formació a empleats públics durant el 2019.El detall de la informació feta pública recull que el Govern i les entitats parapúbliques han fet adjudicacions a més de 20 empreses pels serveis d'assessorament, traducció i formació d'empleats.Dels 13.471,23 adjudicats pels serveis del cap de Govern i els diferents ministeris gairebé tots els contractes amb Inlingua s'han fet des del ministeri de Presidència, Economia i Empresa al que corresponen 12.960,43 euros. La majoria de contractes van ser per assessorament i traduccions durant el 2021 quan l'empresa de Ferran Costa va percebre 10.001,91 euros dells 10.936,18 euros que va gastar el ministeri que encapçala Jordi Gallardo en aquests tipus de treballs.