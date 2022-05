Font descarta la mesura de manera generalitzada perquè seria una solució “de confort”

La ciutadania haurà de seguir avançant el cent per cent dels costos de proves mèdiques o fàrmacs i esperar uns dies que la CASS li retorni el 75% de l’import. El ministre de Salut, Albert Font, va descartar ahir que la figura del tercer pagador s’implementi de manera generalitzada a tota la població. “Tenim una sèrie de reformes sanitàries de gran envergadura que s’estan desenvolupant i que no sabem quins efectes tindran sobre la sanitat; aplicar la figura del tercer pagador urbi et orbi seria una prestació de confort”, va assegurar el titular de Salut. De fet, Font no tan