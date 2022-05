FEDA preveu un increment dels preus l'hivern vinent

Actualitzada 06/05/2022 a les 06:18

El director general de FEDA, Albert Moles, va assenyalar ahir que “el 2022 tornarà a ser un any complicat per al mercat energètic, també per a Andorra”, i que l’hivern vinent “encara ho serà més”. Moles va afirmar que la parapública ja s’ha posat en contacte amb diversos clients per ajudar-los a ajustar les tarifes.El màxim responsable de l’empresa energètica va exposar que la situació energètica actual està marcada pel conflicte entre Ucraïna i Rússia, i el procés de “reconversió i diversificació” de les fonts d’energia que els països d’Europa occidental han iniciat arran de l’esclat de l’enfrontament entre Kíev i Moscou.Als problemes de subministrament de gas rus, va destacar Moles, cal afegir la volatilitat dels preus de l’energia als països veïns, que són els principals proveïdors del Principat. El director general de la parapública va fer especial èmfasi en el context francès, on ha augmentat el consum de gas i carbó pel fet que una tercera part de la seixantena de centrals nuclears que hi ha al país no estan operatives perquè s’hi estan fent tasques de manteniment. Moles va afegir que el 2023 els preus s’estabilitzaran si els països d’Europa aconsegueixen incrementar les importacions de gas de països que no siguin Rússia.Pel que fa a les demandes per fraccionar la factura arran de l’augment de preus a l’abril, Moles va apuntar que no té constància que l’energètica n’hagi rebut cap.