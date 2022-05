Jordi Torres exposa les accions de turisme sostenible a l'ONU

Actualitzada 05/05/2022 a les 11:23

El titular de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha presentat a l'ONU les accions d'Andorra per desenvolupar l'Agenda 2030 d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el marc d'una trobada que se celebra a Nova York. El ministre ha explicat les iniciatives que s'han impulsat i ha destacat "la participació de tots els actors públics i privats de la societat com a fet indispensable per a una implementació eficaç i inclusiva d'aquesta Agenda", segons informa el Govern en un comunicat.Torres ha remarcat els esforços del sector turístic "per prioritzar la desestacionalització i augmentar la qualitat dels serveis oferts per posicionar-se com a destinació turística de muntanya de qualitat durant tot l'any". I ha assenyalat que després de la pandèmia Andorra ha centrat els esforços en promocionar-se turísticament cap a un mercat de proximitat, basat en la muntanya, la cultura, la qualitat, els serveis, els esports, la seguretat i la salut, segons detalla Govern. El titular de Turisme també ha exposat el compromís del ministeri per posar en valor la gastronomia local i les rutes saludables i les lleis de transició energètica i canvi climàtic i el projecte de llei d'economia circular que ha impulsat l'executiu.El ministre ha participat en el debat temàtic 'Posar el turisme sostenible i resilient al cor d'una recuperació inclusiva' que ha impulsat Nacions Unides en col·laboració amb l'Organització Mundial del Turisme (OMT), el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), el del Medi Ambient (PNUMA) i la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD). La trobada té l'objectiu d'oferir als membres de l'ONU i altres parts interessades "un lloc per debatre estratègies, compartir bones pràctiques i experiències", especifica el Govern.