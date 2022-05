Tancat l'accés principal a Govern per un vessament d'oli

Actualitzada 05/05/2022 a les 10:41

L'accés principal a Govern es troba actualment tancat per un petit vessament d'oli i s'ha d'entrar de forma provisional per la porta d'autoritats, segons ha informat bombers. Govern especifica que la taca prové d'una grua que es fa servir per netejar els vidres i que possiblement s'hauria espatllat. El cos ha tirat material absorbent per retirar el producte lliscant i per evitar caigudes ha acordonat provisionalment l'entrada a l'edifici.