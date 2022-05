Special Olympics participa en un torneig a Cornellà

Actualitzada 05/05/2022 a les 12:06

L'acadèmia d’esports i educació Wospac Andorra ha organitzat la primera edició de la Specials SuperCup el pròxim 8 i 15 de maig on veurà la llum el primer doble enfrontament amistós entre els equips de futbol d’Special Olympics d’Andorra i l’Insercor de la Unió Esportiva Cornellà, segons informen en un comunicat.Així, el Nou Municipal de Cornellà serà l’escenari de l'esdeveniment esportiu en format de futbol-7 on es desplaçarà l'equip andorrà que entrenen Montse Sánchez i Elisabeth Orellana. La tornada serà al Pavelló Poliesportiu de la escola Agora International School Andorra, homologat per la FIFA, en format de futbol sala, el 15 de maig.Special Olympics dirigeix l’activitat esportiva al Principat per a les persones amb discapacitat intel·lectual. En l’actualitat, SO Andorra el composen un total de 70 esportistes que desenvolupen 8 disciplines esportives i que compta amb els serveis de 12 professionals.