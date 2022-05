Premiat un anunci d'Andorra Turisme amb Walt Disney

Actualitzada 05/05/2022 a les 06:40

L’anunci Andorra, destino de película, creat i produït per The Walt Disney Company Spain & Portugal per a Andorra Turisme ha rebut el premi de bronze en la categoria d’imatge corporativa en turisme al New York Festivals TV&Film Awards 2022, segons va informar l’entitat. Andorra Turisme destaca que l’espot d’animació ha estat un treball conjunt amb la companyia The Walt Disney en què es va apostar “per la innovació i la col·laboració mútua amb l’objectiu de comunicar la gran diversitat d’activitats i experiències que es poden realitzar a Andorra durant tot l’any”.