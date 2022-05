La Trenca impulsa un club de lectura feminista

Actualitzada 05/05/2022 a les 06:51

La llibreria La Trenca i l’Associació de Dones d’Andorra organitzen un club de lectura feminista per comentar lectures “primordials per entendre aquest moviment social i filosòfic”. La primera edició se celebrarà a la llibreria el 19 de maig a les set de la tarda per parlar de La tribuna, d’Emilia Prado Bazán.