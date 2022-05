L'informe Moneyval demana més regulació dels actius virtuals

Actualitzada 05/05/2022 a les 06:30

L’informe Moneyval de l’organisme del Consell d’Europa va demanar a Andorra més regulació sobre els actius virtuals. L’entitat afirma en les conclusions del seu informe que analitza les mesures de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, que l’avaluació de la implementació de nous requisits internacionals per a actius virtuals mostra que “Andorra encara no ha adoptat suficients mesures per implementar aquesta norma revisada, i en conseqüència la seva qualificació ha estat rebaixada”. L’avaluació és que hi ha un “compliment parcial” i Andorra ha d’informar Moneyval en un any sobre les mesures adoptades.