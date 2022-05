L'Andorra Sax Fest i l'ambaixada francesa organitzen un concert de jazz

Actualitzada 05/05/2022 a les 06:36

L’Andorra Sax Fest, conjuntament amb el partenariat de l’ambaixada de França a Andorra, va presentar ahir l’actuació de WaaX Jazz Band. El concer, que tindrà lloc l’11 de maig a les nou de la nit, es durà a terme al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, segons va informar l’organització en un comunicat.Aquest quintet es va crear el 2018 sota la iniciativa del saxofonista Raphael Illes. A més, a part d’Illes, el grup també està format per Remi Vignolo, a la bateria, Samuel Hubert, al baix, Martin Ferreyros, a la guitarra, i Emmanuel Duprei, al teclat. Cal tenir en compte que tots ells són artistes procedents de l’àmbit del jazz.L’organització va explicar que des de l’inici de la banda, la seva intenció ha estat la d’explorar un so més elèctric i urbà. Després de fer una residència de dos mesos en el club Gare Jazz Paris, un pas pel Morty Jazz Festival i el Jazz à Vialas Festival. l’any 2019, aquest any han publicat el seu primer àlbum.