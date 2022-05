Els ingressos per la taxa al tabac es disparen el primer quadrimestre del 2022

Actualitzada 05/05/2022 a les 06:39

Els ingressos per la taxa a la importació de tabac s’han disparat en el primer quadrimestre del 2022 en comparació amb el mateix període de l’any passat. De gener a abril la duana ha ingressat 31,8 milions d’euros per aquest concepte, un 141% més que en el primer quadrimestre del 2021, quan va recaptar 13,2 milions, segons les dades del ministeri de Finances. Els ingressos per la taxa al tabac de l’abril van ser de 6,9 milions d’euros, un 303% més que el mateix mes del 2021, que van ser d’1,7 milions.Pel que fa a la totalitat dels ingressos per les taxes a les importacions, l’increment en el primer quadrimestre del 2022 és del 92% respecte al mateix període de l’any passat. La recaptació de gener a abril ha estat de 70,3 milions d’euros quan el primer quadrimestre del 2021 va ser de 36,5 milions. L’abril passat es van ingressar 16,2 milions per la totalitat de les taxes a la importació, un 108% més que el mateix mes del 2021, quan es van recaptar 7,8 milions.Per la taxa a la importacions de beguda s’han ingressat tres milions en el primer quadrimestre del 2022, un 120% més que el 2020. Quant a la taxa a la importació de combustibles minerals, l’augment és del 84,9%, amb 19 milions recaptats.