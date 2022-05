La policia va actuar dimarts per un presumpte cas d’extorsió, amenaces i coacció a un empresari de la construcció

Els dos empresaris detinguts dimarts passat que pertanyen a una empresa de material per a la constucció van contractar presumptament els serveis d’un sicari per intentar recuperar un suposat deute de Construcció Buiques, empresa que va fer fallida amb un forat milionari i que va deixar molts impagaments.



L’empresa, situada a l’avinguda d’Enclar de Santa Coloma, és gestionada per la mare i els seus tres fills, cadascun en una àrea diferent. Els dos arrestats són el major i el mitjà, mentre que el més petit –que s’encarrega de l’àrea outlet– no estaria al cas de les intencions dels seus dos germans,

