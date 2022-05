El videoclip 'Dones d'aigua', nominat al Dead Center Film Fest

Actualitzada 05/05/2022 a les 17:24

El videoclip 'Dones d'aigua', del cantant Juli Barreno i dirigit per Hèctor Romance, ha estat nominat al festival Dead Center Film Fest, el més rellevant que se celebra a Oklahoma, segons informen en nota de premsa. El certamen se celebrarà entre el 9 i el 12 de juny.Aquest festival és classificador per als premis Oscar, tot i que actualment no existeix la possibilitat que la gravació andorrana hi participi perquè no existeix cap categoria per a videoclips."És la fita més important fins al moment juntament amb la nominació a Bratislawa [...] Ens posarà a nosaltres, a Andorra i a la llengua catalana davant d'alguns dels professionals més importants del sector audiovisual en l'àmbit mundial", considera Romance.