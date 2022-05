El nou web d'Estadística ha tingut un cost de 100.000 euros

Actualitzada 05/05/2022 a les 14:59

El secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, i la cap d'àrea d'Anàlisi de la Informació Estadística, Dolors Capdevila, han presentat aquest dijous el nou portal web d’Estadística, segons informa l'executiu en un comunicat. Així, el web estarà disponible per al públic general a partir de la setmana vinent i permetrà accedir a un major nombre de dades d’una manera més intuïtiva, augmentarà la transparència del portal i permetrà la navegació circular entre els diferents arxius. En aquest sentit, Capdevila ha destacat que un cop es consulti una dada, es podrà accedir directament també a les notes de premsa, la metodologia emprada, les metadades que té associades, els indicadors usats, el Pla Estadístic o els convenis que s’hi vinculen.L'executiu destaca que el nou portal també té un accés directe a les dades recopilades pel Fons Monetari Internacional (FMI) relacionades amb el Principat i que es presenten d’una manera homogeneïtzada entre els països que en formen part. Pel que fa al disseny del nou portal d’Estadística, la pàgina inicial destaca alguns dels indicadors més cercats –com és el cas del nombre de població, l’IPC o el PIB–, accessos directes i diferents menús intuïtius per consultar les dades segons temàtiques. En total, el disseny i posada en funcionament del web ha tingut un cost d’aproximadament100.000 euros i s’ha implementat en un període d’un any.Així mateix, el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació ha remarcat que el nou web és dinàmic i, per tant, anirà evolucionant i adaptant-se a les necessitats de cada moment. Per això, es preveu que en els propers mesos –durant el segon semestre del 2022– s’hi incloguin nous serveis com l’espai usuari, on cadascú podrà incloure-hi les seves estadístiques de referència o una newsletter.