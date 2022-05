Condemnat a 8 mesos de presó per portar tabac d'Andorra a l'Arieja

Actualitzada 05/05/2022 a les 12:14

Un jove francès de 26 anys ha estat condemnat a 15 mesos de presó, dels quals 8 ferms, en ser interceptat amb 730 cartrons de tabac de contraban a l'Arieja. L'home va ser controlat per agents de duana francesos a l'Arieja va servir per interceptar amb el tabac adquirit al Pas de la Casa. La intervenció es va fer la nit de dimarts a dimecres a Lassur, entre Ax-les-Thermes i Les Cabannes quan els duaners van localitzar 140 quilos de tabac de contraban al vehicle de l'home que va quedar detingut, segons informa la premsa francesa.L'arrestat, originari de Courbevoie, a Hauts-de-Seine, va ser entregat als gendarmes i sotmés a un procediment equivalent a judici ràpid on va admetre el delicte imputat. La pena de presó es complementa amb el decomís de 400 euros en efectiu que portava el jove al cotxe i sis mesos de suspensió del carnet de conduir.