Actualitzada 05/05/2022 a les 10:59

#Avís_groc per ventades a partir de divendres al matí, precaució:

-Assegureu els objectes que puguin caure de balcons i terrasses.

-Atenció en activitats a l'exterior. https://t.co/L4F3RMGenu — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) May 5, 2022

⤵️Tal i com es veu a la imatgesatèl·lit️, la pertorbació s'allunya cap al Mediterrani, però el flux de nord degut al tàlveg que es manté en altura encara deixa núvols☁️i precipitacions al nordd'#Andorra amb neu❄️a 1900 metres️

Demà, més vent▶️https://t.co/jkWn0gOPlR pic.twitter.com/FjinpD4tRh — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) May 5, 2022

Protecció Civil ha activat l'avís groc per ventades a partir de demà al matí i recorda a través de Twitter que cal assegurar els objectes que puguin caure de balcons i terrasses i ser atents en activitats a l'exterior.D'altra banda, Meteorologia informa de possibles nevades a partir d'aquest migdia al nord del país i a partir dels 1.900 metres. A la resta del Principat s'espera nuvolositat i possibles ruixats a finals del dia, causats per l'increment de la velocitat del vent.La previsió del Servei de Meteorologia de demà és força similar, amb el vent com a protagonista, i nuvolositat i precipitacions concentrades al nord durant tot el matí. Al sud hi haurà més presència del sol, però s'hi podrien estendre els núvols i precipitacions, sobretot a darreres hores del dia, per les ventades intenses que s'esperen.Per dissabte s'espera un matí assolellat al sud amb núvols baixos als cims del nord i pluges febles. A la tarda es mantindran els núvols baixos al nord i al sud del país podria caure algun ruixat feble. Meteorologia apunta que el canvi atmosfèric podria arribar el diumenge, amb l'acostament de les altes pressions de l'Atlàntic, que portarien un matí assolellat amb creixement de núvols a la tarda però sense precipitacions.