Hi ha 88 persones que han sol·licitat l’avaluació i el temps d’espera és de 5 mesos

Les associacions de persones amb discapacitat alerten de l’angoixa que genera als afectats i les seves famílies haver d’esperar llargs períodes de temps per obtenir la valoració i el reconeixement del grau de menyscabament per part de la Conava. Ho va explicar al Diari el president de l’Associació Trana Esclerosi Múltiple, Jacint Risco, que assenyala que el fet “d’estar esperant si administrativament et consideren una persona amb discapacitat o no genera angoixa a les persones, que, a més, no tenen tots els drets com a persona amb discapacitat”. Així mateix, la junta de l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme

#1 A.s

(05/05/22 07:22)