Albert Font descarta el tercer pagador de forma generalitzada

Actualitzada 05/05/2022 a les 14:48

El ministre de Salut, Albert Font, ha descartat que s'apliqui la figura del tercer pagador de forma generalitzada. "Tenim una sèrie de reformes sanitàries de gran calat que s'estan desenvolupant i que no sabem quins efectes tindran sobre la sanitat; aplicar la figura del tercer pagador 'urbi et orbi' seria una prestació de confort", ha assegurat aquest matí el titular de Salut. De fet, Font ha recordat que el dèficit d'aquest any de la CASS serà de 45 milions d'euros, motiu pel qual "cal analitzar la situació perquè aplicar-ho de forma generalitzada per als que no ho necessitin seria una mesura de confort, aplicar-ho per a certa part de la població o certs medicaments sí que seria una mesura de salut", ha reconegut el ministre.D'altra banda, el ministre ha confirmat que aquest matí hi ha hagut una reunió amb el col·legi de metges per analitzar la Cartera de Serveis. Font ha reiterat que hi ha "marge d'acord" i ha assegurat que "la reunió ha anat bé, s'ha parlat de com organitzar aquesta cartera de serveis i també de com finançar-la".Amb relació a l'evolució de la pandèmia, el titular de Salut s'ha mostrat confiat en els passos que està fent el Principat cap a la normalitat. Font ha remarcat que "la pandèmia no ha passat del tot, el que sí que esperem és que hagi passat fase més aguda; tenim confiança que la nova situació, a causa de l'actual variant, fa que totes les mesures que havien sigut preceptives ja no ho siguin" i ha recordat que a més de l'afectació sanitària de la mateixa covid també hi ha una afectació psicològica vinculada a les mesures aplicades.L'auditori Roca Fort de Sant Julià de Lòria acollirà el pròxim 12 i 13 de maig unes jornades sobre salut planetària. L'esdeveniment, que compta amb la col·laboració del Govern, Andorra Recerca i Innovació o l'UdA, entre d'altres, servirà per abordar els reptes de futur de la salut amb una visió que també tingui en compte la mateixa salut i desenvolupament del planeta."Som conscients dels canvis que està patint el planeta i per això entre tots hem de començar a tenir consciència d'aquest fet", ha assegurat el ministre de Salut, Albert Font. "Proposem unir la salut del planeta amb la salut de les persones", ha remarcat el ministre en la presentació de l'acte.Aquestes jornades estaran obertes al públic, però amb aforament limitat a 150 persones presencials, tot i que també es podrà seguir en línia. Les inscripcions, totalment gratuïtes, es poden fer a través de la pàgina web d'Andorra Recerca i Innovació.En total, a més de la conferència oberta el dia 12 de maig, hi haurà 5 taules rodones (totes el dia 13) que abordaran temàtiques com les lliçons en matèria de salut de la pandèmia, la salut digital o la recerca que es pot fer des d'Andorra sobre aquesta qüestió.