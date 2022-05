Vela pregunta per l'impacte de la línia d'alta tensió entre Encamp i Grau Roig

Actualitzada 04/05/2022 a les 06:39

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela va entrar ahir una demanda referent a la línia d’alta tensió que FEDA està construint entre Encamp i Grau Roig, va informar el partit a través d’una nota de premsa. Vela es va interessar concretament pels informes d’impacte ambiental de la infraestructura així com els documents de Patrimoni Cultural amb relació a la intervenció, que es troba propera al jaciment del Roc de les Bruixes.“Volem saber exactament com s’ha plantejat aquest treball, com s’està realitzant i tots els mecanismes de precaució a nivell de control cultural que s’han tingut en compte per evitar que es malmeti la zona”, va sol·licitar la consellera.FEDA va convocar la licitació de la construcció de la línia d’alta tensió entre Encamp, Ransol i Grau Roig per substituir la línia actual i triplicar la capacitat de transport d’electricitat el març de l’any passat. La nova línia tindrà una llargada d’uns 17,5 quilòmetres i comptarà amb 71 pilones que estaran situades fora de nuclis urbans i en terrenys públics.