Un altre show del conductor del Ferrari

Actualitzada 04/05/2022 a les 21:21

El polèmic conductor del Ferrari ha tornat a penjar un vídeo a les xarxes socials que està creant rebombori. Aquesta vegada davant la seu central de la policia a Escaldes-Engordany, l'empresari interpel·la als mitjans de comunicació indicant que fent públiques les seves infraccions només aconsegueixen recaptar fons pel ministeri d'Interior i el servei de policia. "Que preferiu que m'ho gasti amb gasolina i us doni una mica d'alegria a aquest país tan avorrit o preferiu pagar els sopars i els gintònics dels ministres que tenim?", apunta.L'home va ser sancionat per circular de manera temerària amb cotxes d'alta gamma després de ser identificat pel cos de policia arran dels vídeos que ell mateix publica a les xarxes socials. En una de les imatges se'l veia circulant amb un Ferrari per carreteres de muntanya a 100 quilòmetres per hora i dies després un Lamborghini que arribava a 180 quilòmetres per hora per les carreteres principals del país, des del santuari de Meritxell fins a Canillo. El cos de seguretat el va identificar amb una proposta de sanció per infraccions tipificades com a molt greus que assolia els 800 euros i una retirada del carnet de conduir de dos mesos.