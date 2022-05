Un 46% d'adolescents entre 12 i 16 anys reconeixen haver estat maltractats

Actualitzada 04/05/2022 a les 19:17

Jordi Royo Isach, psicòleg clínic i director clínic d’Amalgama-7, ha informat aquesta tarda que gairebé un 46% dels adolescents d'Andorra entre 12 i 16 anys reconeixen haver estat maltractats per una o més persones. Així ho ha fet saber prèviament a la conferència ’Bullying’ i ‘ciberbullying’: falses sortides que requereixen respostes adultes i col·lectives' organitzada per Crèdit Andorrà i en la qual ha participat presentant la nova Guia preventiva sobre l’assetjament escolar i el ciberassetjament: ‘Mares, pares, docents i alumnes: el diàleg és possible’. Pel que fa a les dades, obtingudes a través de l'Enquesta de Convivència Escolar d'Andorra promoguda pel Ministeri d'Educació, s'ha detectat també que un 10,7 % d'alumnes entre 13 i 16 anys asseguren haver estat víctimes de ciberassetjament i un 60% dels enquestats entre 10 i 15 anys confirment que, en almenys una ocasió, han rebut insults.