La policia va desallotjar les oficines per fer un exhaustiu escorcoll de documentació

Els veïns de Santa Coloma –a la zona propera al Cedre– van sentir molta curiositat ahir al matí en veure una presència inusual de patrulles de policia. Era clar que hi havia una motiu perquè els vehicles policials voltessin per la zona, tot just al costat d’una important empresa dedicada a la venda de material per a la construcció.



Més avançat el matí els policies van decidir actuar i van accedir al bar Valor, just al costat del negoci i lloc de trobada per esmorzar de treballadors dels voltants. Allà els agents van procedir a detenir tres persones, les van emmanillar