Restauració de pedra seca a Santa Coloma

Actualitzada 04/05/2022 a les 06:34

El comú d’Andorra la Vella ha començat els treballs per restaurar el camí de l’església de Santa Coloma. La corporació va explicar ahir a través del seu compte de Twitter que està rehabilitant el camí que arriba a l’església amb pedra seca i va adjuntar un vídeo on mostra com està quedant.