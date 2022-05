Premi per a un anunci d'Andorra Turisme i Walt Disney

Actualitzada 04/05/2022 a les 16:11

L'anunci "Andorra, destino de película" creat i produït per a The Walt Disney Company Spain & Portugal per a Andorra Turisme ha rebut el Premi Bronze en la categoria d'imatge corporativa en Turisme al New York Festivals TV&Film Awards 2022, segons ha informat l'entitat. Andorra Turisme destaca que l'espot d'animació ha estat un treball conjunt amb la companyia The Walt Disney on es va apostar "per la innovació i la col·laboració mútua amb l'objectiu de comunicar la gran diversitat d'activitats i experiències que es poden realitzar a Andorra durant tot l'any".L'entitat remarca que l'anunci va ser el primer que l'àrea d'Adsales&Partnerships de la companyia va realitzar amb un partner "i els resultats assolits els van animar a presentar aquesta peça a concurs". L'espot ha competit amb 19 peces de 15 països, entre els que hi havia els Estats Units, Japó, Espanya o Portugal.Andorra Turisme recalca que els dos premiats "estan molt satisfets de rebre aquest premi que confirma que les sinèrgies creades entre ambdues empreses aconsegueixen resultats molt satisfactoris per a la promoció al mercat espanyol".