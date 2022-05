Petites nevades per sobre dels 2.100 metres emblanquinen el paisatge

Actualitzada 04/05/2022 a les 06:23

Les pluges durant la nit de dilluns i la matinada d’ahir van deixar una feble nevada per sobre dels 2.100 metres d’altitud. El servei de Meteorologia va calcular gruixos de neu nova de deu centímetres a la Tossa d’Espiolets, de quatre centímetres a les Fonts d’Arinsal, de dos centímetres a Sorteny i d’un centímetre a Perafita i Coll Pa.Durant el dia d’ahir, que es va despertar ennuvolat, les precipitacions causades per la proximitat de diversos centres de baixes pressions que no es desplaçaran fins demà van ruixar tot el país de manera feble. Per sobre dels 2.600 metres els ruixats van ser en forma de neu.El servei de Meteorologia preveu que a partir de demà s’obrin clarianes. L’estabilitat atmosfèrica s’allargarà fins al cap de setmana o principi de la setmana vinent, amb l’arribada d’un anticicló.