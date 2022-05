Pere Vilanova analitza l'estat de salut de la Constitució

Actualitzada 04/05/2022 a les 06:44

El Teatre Comunal d’Andorra la Vella va acollir ahir la primera conferència del cicle organitzat pel Partit Socialdemòcrata que busca “posar en valor els trenta anys de la Constitució”, però també veure quin recorregut pot tenir el text sense que sigui reformat. Sota el títol 30 anys de Constitució, mirant cap al futur, l’exmagistrat del Tribunal Constitucional Pere Vilanova, un dels assessors del Consell General durant el procés constituent, va analitzar l’estat de salut de la Carta Magna. La conferència també va comptar amb la participació de Maria Nazzaro, coordinadora de les joventuts socialdemòcrates. La formació vermella prepara cinc conferències més per analitzar diferents aspectes de la Constitució com, per exemple, la problemàtica de l’habitatge o la transformació ecològica. La segona ponència es durà a terme el 8 de juny i tractarà sobre l’habitatge.