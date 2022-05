Nadal i Coopalsa volen la compensació pendent abans d'aplicar la gratuïtat

Actualitzada 04/05/2022 a les 12:23

Les dues companyies concessionàries de les línies de transport nacional regular de viatgers, Autocars Nadal i la UTE Coopalsa han fet saber en un comunicat que volen participar en la posada en marxa de la gratuïtat del transport públic per poder garantir "que no es produeixen disfuncions que posin a les empreses concessionàries en una situació de major dificultat" i també per assegurar que la gratuïtat no afecti en el manteniment de la qualitat del servei.D'altra banda, Nadal i Coolsa recorden al Govern la compensació pendent de les pèrdues produïdes per l'entrada en vigor de l'abonament mensual de 30 euros el setembre de l'any passat. Les dues companyies asseguren que encara no han rebut cap quantitat en concepte de compensació des de l'1 de setembre "fet que està tenint un impacte molt notable en la viabilitat econòmica de les concessions, després d'un període molt complicat marcat per la pandèmia". En aquest sentit, els operadors esperen que abans d'introduir la gratuïtat es compensi la introducció de l'abonament de 30 euros.Les dues empreses recalquen que estan a l'espera de percebre la compensació per les pèrdues ocasionades per la Covid-19 durant el 2021 i que han posat als experts independents "a disposició de l'Executiu per "trobar una solució tècnica que s'ajusti a l'impacte real d'una rebaixa que encara no s'ha solucionat".