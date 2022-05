Manuel Valls, per Andorra

L’ex primer ministre gal vol seguir vinculat als càrrecs públics i es presentarà com a candidat del partit de Macron a les legislatives per representar els francesos a Andorra, Espanya, Portugal i Mònaco.

Una de les principals crítiques que es fan a molts polítics passa pels tripijocs i canvis de camisa que fan per mantenir-se a la cadira. El polític francès Manuel Valls n’és un exemple clar. Ex primer ministre francès socialista i exregidor de l’ajuntament de la capital de Catalunya pel partit Barcelona pel canvi, Valls vol seguir a la primera línia política. I ho vol fer a l’Assemblea Nacional francesa com a representant dels gals residents al Principat. Valls es presenta com a candidat de la República en Marxa (LREM), el partit del president de França i Copríncep gal, Emmanuel Macron,

