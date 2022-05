L'obra dels pisos assequibles de la Borda Nova s'iniciarà al segon semestre

Actualitzada 04/05/2022 a les 19:42

Els treballs per a la construcció d'habitatges a preu assequible a la Borda Nova, a la parròquia d'Andorra la Vella, està previst que comencin al segon semestre d'aquest any, segons ha afirmat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres. En aquest sentit, l'executiu ha aprovat la declaració de Projecte d'Interès Nacional a la construcció del futur edifici amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutadania "no ens troben amb un problema d'habitatge, si no de preu assequible", ha defensat Jover.Els 44 habitatges, 205 places d'aparcament, i dos locals d'aquest projecte que estan destinats a usuaris que tinguin dificultats econòmiques, està previst que s'aixequi en un terreny cedit pel comú de la capital ubicat en una parcel·la d'uns 2.822 metres quadrats entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova.