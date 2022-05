L'UdA, a la reunió de les universitats de països petits

Actualitzada 04/05/2022 a les 06:36

La Universitat de Groenlàndia va acollir ahir la quarta reunió de la Network of Universities of Small Countries and Territories (NUSCT), una associació que reuneix els rectors d’universitats de petits estats i territoris de tot Europa. En total, l’associació està formada per onze universitats, entre les quals hi ha la Universitat d’Andorra, però també la de les illes Feroe, Malta, Liechtenstein o Montenegro. A la trobada van participar rectors i vicerectors dels diferents centres educatius. Durant la reunió es va aprofitar per discutir com ho han de fer les universitats per adaptar-se a la situació postpandèmica, així com l’impacte de la guerra d’Ucraïna en la mobilitat internacional o la col·laboració internacional de projectes que involucrin països en guerra. A més, la trobada també va servir per desenvolupar noves col·laboracions entre les universitats que formen part de l’associació.