L'informe Moneyval demana més regulació dels actius virtuals

Actualitzada 04/05/2022 a les 12:10

L'informa Moneyval de l'organisme del Consell d'Europa demana a Andorra més regulació sobre els actius virtuals. L'entitat afirma en les conclusions d'aquest any per analitzar les mesures de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme que l'avaluació de la implementació de nous requisits internacionals per a actius virtuals mostra que "Andorra encara no ha adoptat suficients mesures per implementar aquesta norma revisada i en conseqüència la seva qualificació ha estat rebaixada".L'informe corresponent al 2021 indica que el Principat manté tres recomanacions perquè faci millores en la lluita contra el blanqueig que afecten "noves tecnologies, facultats d'aplicació de la llei i instruments internacionals". L'avaluació és que hi ha un "compliment parcial" i Andorra ha d'informar a Moneyval en un any sobre les mesures adoptades per ajustar-se als requisits demanats.L'organisme del Consell d'Europa assenayala que el seguiment a Andorra mostra "progrés per millorar" les mesures en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme "en la regulació de les organitzacions sense ànim de lucre" perquè es va actualitzar la recomendació del Moneyval sobre aquest sector.