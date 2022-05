Govern promou un centre de resolució de conflictes empresarials

Actualitzada 04/05/2022 a les 18:54

El ministre Portaveu Eric Jover ha fet pública a la roda de premsa posterior al consell de ministres d'avui l'aprovació d'un paquet de mesures de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, que pretén promoure un centre de resolució de conflictes empresarials per evitar que les societats arribin a la via judicial.El centre de resolució de conflictes busca la introducció de tots els elements per "arribar a una resolució pacifica entre actors" i estipula el procés d'assessorament que s'iniciarà en les empreses que s'hi acullin. Aquest procés es dividirà en tres reglaments: el de mediació, el de conciliació i el de peritatge extrajudicial. En el primer d'aquests, el centre de resolució farà d'intermediari, posant en comú les dues parts del problema, mentre que en la conciliació prendrà un rol més proactiu, a través de la proposta de solucions per arribar a una entesa. Finalment, en el peritatge extrajudicial les dues parts afectades "accepten que hi haurà un peritatge i accepten el resultat que se n'obtingui", ha explicat Jover.Jover apunta que l'objectiu del paquet de mesures és dotar d'eines el teixit socioeconòmic per a la solució ràpida, a la fi que "les empreses redueixin gastos a l'hora de trobar-se enmig d'un conflicte i disminuir el volum de casos que arriben al poder judicial per evitar un possible col·lapse de la institució".Tanmateix, l'executiu ha signat un acord d'entesa amb la Cambra per impulsar el caràcter consultiu de la institució i promoure l'intercanvi de propostes per "enriquir" les legislacions impulsades pel Govern.