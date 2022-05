Govern defensa que vetlla per evitar els abusos en el lloguer

Actualitzada 04/05/2022 a les 20:45

El portaveu de l'executiu, Eric Jover ha defensat que el Govern vetlla per evitar els abusos en els preus del lloguer i per resoldre la problemàtica de l'habitatge. El titular de la cartera de Finances ha apuntat que l'executiu és "especialment crític amb els propietaris que facin abusos dels preus que vagin més enllà del que preveu la nostra legislació" i ha incidit en què "els comportaments abusius s'han de perseguir i sancionar".Així ho ha dit demanat per la valoració envers la manifestació del passat 1 de maig on la problemàtica de l'habitatge era una de les reclamacions dels participants. "En som plenament conscients, no podem no estar-hi d'acord i el que intentem és posar solucions, però les eines que tenim no sempre son suficient ràpides o poderoses per solucionar aquest problema", ha apuntat. Així mateix, Jover ha mostrat el seu "respecte" cap a la manifestació i ha indicat que "no calia mirar la xifra dels manifestants per ser conscients de la problemàtica de l'habitatge, ja fa temps que ho sabem i estem intentant articular el màxim d'eines possibles per matisar les dificultats que ens estem trobant".En aquesta línia, el ministre ha assenyalat el problema inflacionista de l'habitatge com a factor col·lateral del bon creixement econòmic. "El compromís del Govern és anar aportants elements per poder ajudar a tots els ciutadans a reduir aquesta problemàtica. Com per exemple, els pisos de preu assequibles de la Borda Nova o la reforma fiscal que introdueix una nova deducció sobre arrendaments a preus assequibles, així com millorar el poder adquisitiu dels nostres ciutadans perquè tinguin més possibilitats d'afrontar la inflació".