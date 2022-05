Els locals de menjar i begudes tenen un any per adaptar-se al registre

El text ve motivat davant la dificultat de definir els diferents tipus d’establiments

Quan la situació sanitària va començar a millorar i, de mica en mica, els negocis van reprendre la seva activitat, molts locals de l’àmbit de la restauració i l’oci nocturn es van trobar amb dificultats per saber a quina categoria pertanyien i, per tant, a quines normes s’havien d’acollir. Davant la dificultat de diferenciar cada tipus d’establiment, avui entra en vigor el Reglament de les característiques i especificacions dels establiments que subministren menjar i begudes, que estableix els requisits, obligacions i prohibicions de cada tipus de local. Ara, els establiments disposen d’un any per adaptar la seva activitat al registre.



