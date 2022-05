Cultura busca 22 guies culturals per a l'estiu i caps de setmana

Actualitzada 04/05/2022 a les 09:58

Cultura convoca al BOPA d'avui la cobertura temporal de setze places interines com a guia cultural durant l'estiu, amb períodes de contractació de l'1 de juny al 31 de desembre per a cinc d'aquestes places, i onze de l'1 de juliol al 31 d'agost. La retribució mensual bruta és de 1.342,88 euros i es demana tenir el títol de batxillerat i el diploma de llengua catalana de nivell B2 o superior. La data límit de presentació de la sol·licitud és el 18 de maig.D'altra banda, el mateix departament contractarà sis persones més com a guies per a les obertures de les esglésies romàniques gestionades pel ministeri en horari de cap de setmana. L'horari de treball és els dissabtes de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores, i els diumenges de les 10 a les 14 hores. El període de contractació és de l'1 de juny al 31 d'octubre, amb una retribució mensual bruta de 369,29 euros. Els requisits són tenir el títol de batxillerat i el diploma de llengua catalana B2 o superior. Els interessats poden enviar la sol·licitud fins al 18 de maig.El BOPA d'avui també publica vuit places de treballador familiar sociosanitari al Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), vist que en el concurs de mobilitat van quedar desertes. El lloc de treball correspon a una retribució anual bruta de 19.729,84 euros, distribuïda en tretze pagues.Els requisits per aspirar a la convocatòria són tenir la nacionalitat andorrana, o bé tenir la condició de treballador públic indefinit i exercir una activitat al si del sector públic andorrà; tenir com a mínim el títol de batxillerat socioeducatiu o àmbit equivalent i tenir el diploma de llengua catalana B2 superior. Tanmateix, es requereix el domini del castellà i del francès de nivell B2 i coneixements informàtics en Word, Excel, PowerPoint, Internet i Lotus Notes. La data límit de presentació de la sol·licitud és el dia 18 de maig del 2022.