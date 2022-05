Bullying sense foscor

Una nova campanya impulsada per l’ADJRA intenta que la població s’involucri i denunciï aquells casos en què les víctimes pateixen assetjament escolar.

L’Associació per la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) va iniciar dilluns passat –coincidint amb el Dia internacional contra l’assetjament escolar– la segona campanya contra aquest tipus de situacions, que són més habituals del que la gent pensava, segons va detallar ahir la presidenta de l’entitat, Sandra Cano.



Sota el lema Dona ulls al bullying, la campanya intenta cridar l’atenció d’aquelles persones que són testimoni d’assetjaments i que no s’atreveixen a actuar o denunciar. “No miris cap un altre costat, denuncia el bullying, callar-ho et fa còmplice” és el missatge amb el qual s’intenta toca la fibra d’aquesta societat, que