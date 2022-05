Atropellat un vianant de 79 anys a la capital

Actualitzada 04/05/2022 a les 15:49

Un home de 79 anys resta en observació a l'hospital després de ser atropellat poc abans del migdia al carrer de la Cúria d'Andorra la Vella. El padri està sent avaluat de les lesions que li pugui haver causat l'accident, pendent de la realització d'un TAC, segons han informat des de l'hospital. El sinistre s'ha produït a les 11.35 hores quan el vianant ha estat atropellat per un turisme BMW Xdrive amb plaques del país, segons ha indicat la policia.L'atropellament ha estat el segon sinistre amb ferits d'avui a la xarxa viària. La policia ha fet públic que un jove de 20 anys ha patit un accident de moto a les 6.38 hores a la carretera secundària 101, la via entre la Comella i la Plana, a Andorra la Vella. El motociclista ha estat traslladat a l'hospital on ha rebut l'alta amb contusions aquest matí, segons han assenyalat des del centre.En el sinistre s'ha vist involucrat un turisme Ford Puna i la motocicleta Kymco Agility City125, el dos amb matrícula del Principat, que conduïa el jove ferit.